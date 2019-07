Starset v Praze

Americká rocková formace STARSET vystoupí poprvé v České republice!

Sci-fi příběh, filmový zvuk a fanbáze, která generuje obrovská čísla streamingových služeb.

Vše začalo 1. ledna 2013, kdy bylo přijaté poselství z vysílání ze souhvězdí Ophiuchus z roku 2047, které předpovídalo konec lidstva a obsahovalo znalosti, které umožnily vyhnout tomhle osudu. Zpráva byla doručena Dr. Astonovi Wisemu, vedoucímu tajemné společnosti Starset Society, která zahájila řetězovou reakci násilí a obsedantní tajemství, které vyústilo - jak jinak? – v tvorbu čtyřčlenné art-metalové kapely, která má za úkol předat tuto zprávu masám. Tato skupina byla nazývána Starset.

Kapela, která cituje mezi své vlivy Hanse Zimmera, Breaking Benjamin, Sigur Rós, Nine Inch Nails nebo Linkin Park, vydala svůj úspěšný debut „Transmissions“ v roce 2014. Krom výborných umístěních v žebříčcích Billboard (debut na 49. místě billboard 200 nebo 5. místo v top hard rock. Velké díky patří komunitě hráčů počítačových her a anime, které velmi často využívají hudbu Starset do svých sestřihů.

V roce 2017 navázala kapela na svoje předchozí úspěchy deskou „Vessels“, která na Billboard 200 debutovala na 11. místě a singlem „Monster“, který se dlouho držel na 2. místě v žebříčku Billboard Mainstream Rock Songs. V srpnu stejného roku překročil celkový počet views videí s hudbou Starset přes 1 miliardu views na YouTube. Na letošní září je naplánováno vydání třetího alba u společnosti Fearless Records.

V Pražském Rock Café proběhne 25. února česká premiéra tohoto fenoménu.