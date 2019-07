50 let se Čtyřlístkem – komentovaná prohlídka pouze pro dospělé

Komentovaná prohlídka 50 let se Čtyřlístkem pro dospělé návštěvníky. Počátky Knihovničky Čtyřlístek, co se čtenářům líbilo, dobový časopisecký kontext. Kde se vzaly charaktery postav a kdo jim je přiřadil. Jak často vycházely sešity knihovničky Čtyřlístek a co všechno vychází dnes. Minikomiksy z časopisu Vlasta. Libretisté Čtyřlístku. Možná dojde i na další informace.

Počet návštěvníků komentované prohlídky pro dospělé je omezen. Proto prosím potvrďte svou účast na mailové adrese: muzeum@muzeumprahy.cz.

Termíny: