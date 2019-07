Carnival Youth v Praze

Lotyšské indie trio Carnival Youth je jedna z nejúspěšnějších kapel nové generace z Pobaltí ověnčená cenou The European Border Breakers, která jim byla udělena na Eurosonic 2016. Carnival Youth spojují melodie s energií alternativního rocka a indie, jejich emoce sahají od melancholie k čisté, jásavé radosti. V Praze byli již několikrát, fanoušci se na ně mohou těšit opět 23. září v pražském Futuru.

Od svého vzniku v roce 2012 Carnival Youth vydali čtyři desky – EP “Never Have Enough”, “No Clouds Allowed”, "Propeller" a "Vienā vilcienā" (album nazpívané v lotyšštině). Tyto nahrávka I jejich dynamické koncerty jim přinesly značný počet fanoušků i kritickou chválu po celé Evropě.



Carnival Youth koncertovali na “NME Club Night” v KOKO v Londýně a na mnoha festivalech, jako jsou SXSW (USA), Mondo.NYC (USA), M for Montreal (Kanada), The Great Escape (UK), Sziget (Maďarsko), Positivus (Lotyěsko), Open’er Festival (Polsko), Reeperbahn (Německo), Eurosonic (Nizozemí) a dalších.



Absolvovali již několikrát turné v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii, Polsku, České republice, Slovensku i doma. Jejich skladby pouštějí takové osobnosti jako Steve Lamacq (BBC 6 Music), John Kennedy (XFM) a Chris Hawkins (BBC 6 Music). Jejich písničky bodovaly v německé i lotyšské hitparádě.



1ž. srpna 2019 “Carnival Youth” vydávají nové album “Good Luck”, které bylo nahráno loni v létě v Red Bull Studios v Sao Paulu v Brazíli. Produkoval ho dlouholetý spolupracovník skupiny Gatis Zakis a míchal producent a držitel Grammy Nicolas Verhnes, který již spolupracoval s Animal Collective, Deerhunter, Dirty Projectors, Wild Nothing, The War on Drugs a dalšími. Mastering měl v Sterling Sound v New Yorku na starosti Greg Calbi, který spolupracoval s The National, MGMT, Interpol a Arcade Fire.