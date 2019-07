Hudebně-kreativní workshop pro mládež

Doražte nasbírat prázdninové zážitky na hudebně-umělecký workshop pro děti a mládež (10-17 let) "Kreativní hudba". Ukážeme si, jak správně zacházet s hlasem, vyzkoušíme techniky kreslení do hudby, budou si moci vyzkoušet různé hudební nástroje, nebo třeba dramatizaci písně, a to vše samozřejmě prostřednictvím her!

V rámci workshopu si také uděláme prohlídku samotného obchodu Music City! Závazné rezervace posílejte na email: universeofartsschool@mail.com, více info na www.universeofarts.com Workshop je určen jak pro děti, co už se hudbě věnují, tak i pro ty, které se s hudbou teprve seznamují. Rádi bychom dětem ukázali, že hudba je především zábava a univerzální jazyk.