Hudebně-kreativní workshop pro děti

7.7. od 9:00 do cca 13:00 doražte nasbírat prázdninové zážitky na hudebně-umělecký workshop pro děti (5-12 let) "Malý umělec". S dětmi si budeme zpívat, kreslit, budou si moci vyzkoušet různé hudební nástroje, a to vše samozřejmě prostřednictvím her!

Workshop je určen jak pro děti, co už se hudbě věnují, tak i pro ty, které se s hudbou teprve seznamují. Rádi bychom dětem ukázali, že hudba je především zábava a univerzální jazyk. Ukážeme jim, jak pracovat správně s hlasem, vyzkouší si různé hudební nástroje, budeme rozvíjet jejich kreativitu a vyzkoušíme si třeba i kreslení do hudby nebo dramatické zpracování hudební písničky.