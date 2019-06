Slapstick Sonata - Cirk La Putyka

Cirk La Putyka letos na podzim slaví 10 let! 10 let od založení souboru, 10 let společné novocirkusové cesty. La Putyka, Up End Down, Slapstick Sonata… úspěšná představení, která se stala na dlouho součástí reportoáru. Přijďte je zažít do prostor, ve kterých vznikala a měla premiéru: La Putyka v Divadle Archa. Up End Down v La Fabrice. Slapstick Sonata na Nové scéně Národního divadla – navíc ve výjimečné derniéře.

Up End Down: 9. a 10. října, 2019, La Fabrika

La Putyka: 24., 25., 26. října 2019, Divadlo Archa (bonus k představení 25. října – diskuse, výstava fotografií a DJ)

Slapstick Sonata: 25. listopadu 2019, Nová scéna Národní divadla – derniéra

Spojení vrcholné akrobacie, Mozartových sonát a groteskní komedie éry němého filmu vytváří doslovnou kombinaci umění a populární kultury. Vizuální poezie se potkává s absurdní fyzickou komedií a současným cirkusovým projevem. Vzdušná akrobacie, pády, klauni, tanec, živá hudba a teatrální prvky, to vše se spojuje ve volně plynoucí proud odkazů na žánry od klasické opery po grotesku.

Na scéně se objeví akrobaté Cirku La Putyka, které mohou diváci vídat v dalších inscenacích souboru. Kostýmy a líčení jsou tradičně v režii Kristiny Záveské, novinkou oproti předchozím představením je světelný a zvukový design v podání finských hostů Juhy Rahijärviho a Tuomase Norvia.

Cirk La Putyka se s představením Slapstick Sonata zúčastnil monoha divadelních i (novo)cirkusových festivalů a dalších akcí v České republice i jinde ve světě, například v USA, Finsku, Německu, Polsku nebo Chorvatsku.

MAKSIM KOMARO je jednou z nejdůležitějších osobností novocirkusového umění nejen ve Finsku, ale i v Evropě. Je režisérem a uměleckým ředitelem první finské novodobé cirkusové společnosti Circo Aereo, předsedou představenstva společnosti Cirko Center a Finského cirkusového informačního centra (dnes již CircusInfo Finland). Komaro významně ovlivňuje vývoj současné finské a evropské novocirkusové scény. V roce 2004 a 2009 získal pětiletý umělecký grant od finské vlády. Jako interpret pracoval se dvěma z nejznámějších žonglérských souborů v Evropě, Compagnie Jérôme Thomas ve Francii (produkce Milkday, 2003 až 2004) a Gandini Juggling Project v Anglii (produkce Septet2 v roce 1998).

Ocenění

Divácká cena na Festivalu Young for Young 2012

„Na českou scénu tímto počinem přibylo neobyčejně podmanivé a nápadité dílo. Netradiční jevištní tvar, vodopád invence a geniálních nápadů, který zaručuje, že při jeho sledování nebudete vědět, kam se dívat dřív. Bravo!“ Johana Mücková, ceskatelevize.cz, únor 2012

Režie: Maksim Komaro

Akrobatická konzultace: Janne Rosen

Kostýmy: Kristina Záveská

Světelný design: Juho Rahijärvi

Zvukový design: Tuomas Norvio

Produkce: Cirk La Putyka (CZ), Circo Aereo (FIN)