Winston Surfshirt v Praze

Svou tvorbu přirovnává australská parta Winston Surfshirt ke staré hudební sbírce vašich rodičů, do níž se zatoulaly nahrávky od Tribe Called Quest. „Jemná kombinace hip hopu ze staré školy a zasněného art popu,“ popisuje magazín Line of Best Fit. V čele s charismatickým Winstonem, který nikdy nesundává oranžové brýle, se Winston Surfshirt proslavili doma i mimo Austrálii díky energickým koncertům. Na nadcházející evropské turné vyráží v celé sestavě čítající šest muzikantů. Po kladně přijatém debutu „Sponge Cake“ z roku 2017, který vychválil Elton John i rozhlasový moderátor Zane Lowe, se kapela vrací s novým letním singlem „Make a Move“.

Vstupenky v prodeji od 28. června 2019.