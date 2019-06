Pipes and Pints v Praze

The Second Chapter. Tak se jmenuje nové album pražských Pipes and Pints s irským zpěvákem, které vychází právě dnes. Kapela tak otevírá novou kapitolu své existence a definitivně potvrzuje novou sestavu. Celtic rock'n'rollovou novinku Pipes pokřtí na podzim hned dvakrát, a to v Brně a Praze.