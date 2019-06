Jah9 v Praze

Výborná jamajská zpěvačka Jah9, která je jedním z nejvýraznějších hlasů mladé generace reggae interpretů, přijede se svou kapelou Dub Treatment poprvé do Prahy! Za sebou má dvě úspěšné desky New Name (2013) a ještě úspěšnější 9 z roku 2016, kterému se dostalo celosvětové distribuce skrze vydavatelství VP Records. Třetí album vyjde opět o tři roky později, to znamená, že jej letos přiveze s sebou na podzimní evropské turné!