Earth v Praze

Earth se po dlouhých sedmi letech vracejí 27. listopadu do Prahy: ve smíchovském Futuru představí nové album Full Upon Her Burning Lips! Vzhledem ke sporadické koncertní aktivitě Earth doporučujeme nenechat si tento zážitek ujít.

Kultovní kapela, kterou založili v roce 1990 v Seattlu nenapodobitelný kytarista Dylan Carlson a Slim Moon, zakladatel labelu Kill Rock Stars, na něm nabízí dokonalou esenci svého zvuku: meditačně pomalé a zároveň do posledního detailu promyšlené skladby, jejichž hypnotický výraz rámuje Carlsonova kytara a tradičně úsporné a soustředěné bicí Adrienne Davies.