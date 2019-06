Výstava představuje práce Daniela Pitína.

Český umělec Daniel Pitín (1977) je ve své generaci vůdčí osobností. Podařilo se mu uchopit v bohatě strukturovaném malířském díle svíravou nejistotu předrevoluční minulosti, která ho osobně sice už minula, nicméně ji dokázal přenést do současnosti a pojmenovat v bohaté tematické škále dystopických scén. Díky mimořádnému malířskému talentu je jeho dílo plné svůdných náznaků, lákavých zdánlivou snadností je uchopit. To je ovšem past vedoucí posléze do hlubin podivného šera světů za obrazy, temných hrozeb a nevyslovených nebezpečí. Nejasná melancholie změti útržků teatrálních scén, filmových postupů vzbuzujících napětí, budování labyrintů kašírované reality paralelních světů, náznaků destruované, v prostoru ztracené architektury, podivně konajících zaujatých postav v prázdnu trosek, to vše jsou témata, z nichž skládá svůj bohatý a znepokojivý obrazový svět. Výstava zahrne průřez jeho malířskou tvorbou s důrazem na novější práce, stejně jako několik filmů, které akcentují některé aspekty jeho malířské tvorby a zároveň tvoří průhled do jeho inspiračních zdrojů.