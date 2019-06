Výstava vítězných a nominovaných prací soutěže Czech Nature Photo 2019.

Jak těžké je pořídit dobrou fotografii z přírody ví asi každý, kdo si někdy zkusil vyfotit i jiné zvíře, než svého spícího domácího mazlíčka. Přesto je právě v České republice velká skupina profesionálních i pokročilých amatérských fotografů, kteří se focení divoké i mírné přírody věnují na takové úrovni, že od nich objednávají fotografie i prestižní zahraniční vydavatelství a agentury.

Od roku 2017 probíhá v České republice soutěž Czech Nature Photo, která pravidelně oceňuje nejlepší fotografie z přírody zachycené našimi fotografy. Od 2. července až do konce roku 2019 si můžete to nejlepší z aktuálního ročníku 2019 prohlédnout právě u nás v Národním zemědělském muzeu v Praze.

Výstava představuje oceněné i nominované fotografie z kategorií:

Savci (volně žijící)

Ptáci (volně žijící)

Plazi, obojživelníci a podvodní život (volně žijící)

Bezobratlí (hmyz, korýši, měkkýši a další – volně žijící)

Český les

Zvířata v lidské péči

Série – speciální kategorie pro série fotografií přírody

K vidění je zde i fotografie Bystrouška, která dostala Zvláštní cenu Národního zemědělského muzea. Její autor, Vladimír Čech mladší, k fotografii říká: „Fotografie s názvem Bystrouška vznikla vlastně tak trochu náhodou při pokusu o zachycení rysa, jehož stopy jsem na "lávce" z padlého stromu našel. Je to fotografované za pomoci podomácku zhotovené fotopasti – tímto projektem už se pár let zabývám, trochu více jsem se do toho pustil tak tři roky zpátky.“

Bez zajímavosti není, že právě za soubor fotografií „Fotopasti“, v němž se podařilo zachytit i i rysa, dostal týž fotograf v loňském ročníku Czech Nature Photo zvláštní cenu.

Multižánrové centrum zaměřené na fotografii Czech Photo Centre organizuje více než dvacet let prestižní novinářskou soutěž Czech Press Photo, ve které sdružuje nejlepší české a slovenské fotografy, kteří každoročně přinášejí obrazové svědectví o událostech napříč celým světem. V roce 2017 založilo novou soutěž Czech Nature Photo, prostřednictvím které chce ukázat přírodu celého světa tak, jak ji vidí čeští a slovenští fotografové.