Za vysvědčení do zoo

S vysvědčením v ruce mohou děti vyrazit oslavit začátek prázdnin do pražské zoologické zahrady, kde pro ně bude v pátek 28. června připraven bohatý zábavný program.

Prověří, co jste se ve škole naučili o zvířatech, zasoutěžíte si ve sprintu nebo připravíte pro zvířata předměty na enrichment. Chybět nebude ani divadelní vystoupení v divadélku Archa.

Navíc kromě zábavy je jako odměna pro děti do 15 let připraveno i speciální vstupné. Pokud přinesou vysvěčení a na něm budou mít jedničku z přírodovědného předmětu (přírodověda, přírodopis, prvouka, biologie apod.), budou mít v pátek 28. června vstup do Zoo Praha za 1 korunu.