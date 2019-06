Workshop: Obsah pro sociální sítě - Vzletná - 2.10.2019 v 13:00

Dřív než se pustíte do placené reklamy na sítích, spolupráce s influencery nebo práce s vlastním profilem, měli byste mít definovaný záměr, rozvržená témata a plán, kdy má jít co ven (ať už jakýmkoli kanálem). Budeme se bavit i o tom, jak dnes uživatelé sítě používají, a co to vlastně znamená pro vymýšlení obsahu. Kurz je koncipovaný jako workshop, na kterém budete vytvářet obsahový záměr pro vlastní či spravovanou značku. Je vhodný hlavně pro menší kreativní projekty a kulturní sféru.

Na workshop volně navazují kurzy Jak být vidět na Instagramu a Základy facebookové reklamy.