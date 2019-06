Cigarettes After Sex v Praze

Po fenomenálním úspěchu skladby „Nothing’s Gonna Hurt You Baby“ se rozhodl zpěvák, skladatel a zakladatel Cigarettes After Sex Greg Gonzalez své nostalgické pohledy na svět zaznamenat ve větším měřítku a s nově složenou kapelou nahrál stejnojmenné debutové album (2017). Jeho intenzita a dokonalá soudržnost mezi hudební krajinou a texty udržuje znovu a znovu posluchače v neustálém stavu zamilovávání se do lásky samotné. Po letošní rok chystají CAS druhou desku: „Moje hudba je zároveň mou autobiografií, není v ní místo pro fikci,“ prozradil Gonzalez o psaní skladeb.

Vstupenky v prodeji od 21. června 2019.