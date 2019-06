11. ročník Mezinárodního festivalu fyzického a tanečního divadla Nultý bod proběhne od 15. do 20. července 2019 v prostorách Divadla v Celetné, Kampusu Hybernská a Divadla X10 (DUP39). Festival do Prahy pravidelně přiváží to nejzajímavější ze současné zahraniční tvorby na poli cross-over projektů se zaměřením na taneční, loutkové a vizuální divadlo.

Letošním zahraničním hostům dominuje kanadská tanečnice a choreografka Dana Michel, která Nultý bod 2019 odstartuje v pondělí 15. července ve 20 hodin v Divadle v Celetné.

PROGRAM NULTÝ BOD 2019

● Dana Michel (CAN): CUTLASS SPRING

Pondělí 15. 7. 2019 20:00 | Divadlo v Celetné

● Xavier Bobés (ES): THINGS EASILY FORGOTTEN

Úterý 16.7.2019 12:00, 16:00, 18:30, 21:00 | KAMPUS Hybernská, stage

Středa 17. 7. 2019 16:00, 18:30, 21:00 | KAMPUS Hybernská, stage

Čtvrtek 18.7. 2019 16:00, 18:30, 21:00 | KAMPUS Hybernská, stage

● Tantehorse (CZ): OSUDETY: In The Middle of Nowhere

Úterý 16. – 18. 7. 2019 | KAMPUS Hybernská

● Jan Čtvrtník a Tereza Bartůňková (CZ): TAMURA (special edition)

Úterý 16. 7. 2019 20:00 | Divadlo X10

● Raimund Hoghe (DE): SONGS FOR TAKASHI

Středa 17. 7. 2019 20:00 | Divadlo v Celetné

● Marta Ziółek (PL): MAKE YOURSELF

Čtvrtek 18. 7. 2019 20:00 | Divadlo X10

● Interference Collective (USA)

Pátek 19. 7. 2019 | 20:00 | KAMPUS Hybernská, různá místa

● Cecile da Costa (CZ): ROSEMARIN - work in progress vol.II

Sobota 20. 7. 2019 19:00 | Kampus Hybernská

● Agata Siniarska (PL): SECOND NATURE

Sobota 20. 7. 2019 20:00 | Kampus Hybernská