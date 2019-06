Letní kino s FAMU na pragovce / celebration

Léto s FAMU je zase tady! Od 20.6. pro vás opět budeme pravidelně servírovat svěží filmy od studentů přední české filmové školy, jejichž snímky v tomto výběru jinde moc často neuvidíte!!!



Po loňském úspěchu večerů s letním kinem a filmy FAMU budou projekce už tradičně probíhat ve druhém zálivu Pragovky, který zdejší kino činí jedinečným, jelikož mu dodává ochoz. Pro Pražáka představuje industriální Pragovka a její okolí krásný výlet do „Ostravy“, který však trvá metrem jen patnáct minut z Václaváku do stanice Kolbenova; do míst, kde se ulice jmenují zpravidla po tom, co v nich dávno zkrachovalo a v jejíchž postindustriálních prostorách působí silná umělecká komunita.



Záměrem tvůrců programu letního kina je souznít s místní – pragováckou – uměleckou tvorbu převážně mladých tvůrců a obohatit ji o další, tedy filmovou dimenzi. Dramaturgie letošních projekcí bude obdobná jako v minulém roce. Pro filmové pásmo jednoho večera je vybrán vždy určitý společný a jednotící prvek, kterým je nejčastěji téma, ale někdy třeba i forma.



První filmový večer (20.6.) bude navíc obohacen nepravidelnou událostí Dolce far niente, které nabízí setkání s umělci a kurátory, možnost návštěvy galerie před začátkem kina a v neposlední řadě i lahodné občerstvení Kafe•Pragovka a PERMANENT BEER FEST.



Začátek projekcí po setmění – cca 22 h. V případě nepříznivého počasí se promítá uvnitř budov Pragovky.

Vstupné: Zdarma. Po celé léto

20.6. CELEBRATION:

- InscenaceNo1948 - rež. David Daenemark, 11:47

- Kde domov můj? - rež. Manri KIM, 2:57

- Naše osmičky - rež. Petr Mischinger, 3:42

- Padesát let poté - rež. Ekaterina Bessonova, 4:02

- Den žen - rež. Evgeny Terpugov, 5:46.

- Černý dort - rež. Johana Švarcová, 24:28

- Tradice - rež. Kateřina Turečková, 6:43

- Konzerva - rež. Lucie Navrátilová, 14:08

Celkem cca 78´