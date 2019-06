Film is GREAT / Přehlídka britského filmu

Pražské kino Lucerna a nové kino Edison Filmhub představí od 10. do 16. června Přehlídku britského filmu Film is GREAT. Ta uvede 6 premiérových titulů a dalších 10 filmů z produkce Velké Británie.

Zahajovacím filmem přehlídky bude v pondělí 10. 6. v 18:00 v kině Lucerna novinka BEATS režiséra Briana Welshe, novodobého následovníka Dannyho Boyla a jeho legendárního Trainspottingu. Zasazen do prostředí skotského městečka v raných 90. letech, film plný rave hudby přináší autentický příběh o bolestném i radostném dospívání v době zrodu britské freeparty scény.



Dalším premiérovým titulem bude britsko-německý BRANKÁŘ o legendárním fotbalistovi Manchester City Bertu Trautmannovi, který se v poválečné Anglii prosadil navzdory svému německému původu.



Dokument SPITFIRE (režie David Fairhead, Ant Palmer) uvede příběh legendárního letounu, který změnil běh světových dějin. Film vyprávěný posledními dosud žijícími veterány druhé světové války ohromí fantastickými záběry z ptačí perspektivy i vzácnými digitálně upravenými archivními záznamy ze čtyřicátých let.



Koprodukční snímek FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ (režie Isabel Coixet) s hereckým trojlístkem známých tváří – Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy – zavede diváky do ospale konzervativního britského maloměsta 50. let, v něž se svobodomyslná vdova Florence (Emily Mortimer) snaží otevřít knihkupectví s provokativními tituly jako Lolita nebo 451 stupňů Fahrenheita.



Hrdinka filmu DAPHNE (režie Peter Mackie Burns) je jednatřicetiletá, krásná, chytrá a nadějná šéfkuchařka. Přesto není schopná navázat dlouhodobý vztah, má sebedestruktivní sklony a tendenci řešit problémy alkoholem. Dokáže změnit svůj život?



V rámci přehlídky vstoupí do distribuce také originální adaptace klasického románu BOUŘLIVÉ VÝŠINY (Na větrné hůrce) Emily Brontëové, kterou v roce 2011 natočila Andrea Arnold. Ta ve své variantě příběhu silného vztahu dvou mladých lidí odmítla obvyklé konvence většiny literárních adaptací a nesoustředila se e na dialogy, ale spíše na vyprávění pomocí strohých, přesto podmanivých obrazů.



Kromě premiér budou uvedeny také tyto filmy: PRIDE ( 2014, režie: Matthew Warchus), MACBETH (2015, režie: Justin Kurzel), JÁ, DANIEL BLAKE (2017, režie Ken Loach), HIGH LIFE (2018, režie Claire Denis), NIKDYS NEBYL (2017, režie Lynne Ramsey), ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA (2017, režie Yorgos Lanthimos), PERVERZNÍ PRŮVODCE IDEOLOGIÍ (2012, režie Sophie Fiennes), JIMMYHO TANČÍRNA (2014, režie Ken Loach), KVĚT POUŠTĚ (2009, režie Sherry Hormann) a PERFECT SENSE (2011, režie David Mackenzie).