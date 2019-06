Setkání / česko-slovenská výstava enkaustické tvorby

Minulost a současnost se prolíná.

Během výstavy v Galerii ve věži Novoměstské radnice můžete vidět, jak 21 českých a slovenských umělkyň používá neobvyklým způsobem ENKAUSTIKU, tradiční a tisíce let starou techniku malování voskem.

Různé efekty se někdy ukáží velmi pomalu, ale o to sebejistěji. Tak to bylo i s námi před 10 lety, když nás k sobě přivedla vlna ENKAUSTIKY, 20. stoletím znovuobjevené techniky malování voskem. Odvála nás do neznámých vod a skončili jsme nejen v domácích, ale i v těch mezinárodních.

Stále nás překvapuje, jak se minulost odráží v naší přítomné tvorbě, protože včelí vosk lze nekonečně využívat a kombinovat s dalšími dobře známými uměleckými materiály a technikami. Kdo ví, jaké překvapení pro nás tato technika chystá do budoucna.

Doufáme, že během vernisáže se s vámi podělíme o to, jak naše díla vznikají vrstvu po vrstvě, a že naše obrazy k vám budou promlouvat po celou dobu trvání výstavy jasným a příjemným jazykem.

Otevírací doba:

úterý - neděle 10 - 18 hod, pondělí zavřeno

mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza