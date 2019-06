Fall From Everest / landless / Severals v Praze

Extrémně energická show, která jednoho nenechá v klidu stát. Čtyři magoři, co se nebojí vzít metalcore, zabalit ho do moderního hávu a udělat z něj zběsilou jízdu. Fall From Everest v půlce června v Café V lese!

Jako speciální hosté se představí, v rámci svého turné, slovenští landless a Plzenští SEVERALS!