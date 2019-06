Courtney Barnett v Praze

Australská zpěvačka a písničkářka Courtney Barnett, jejíž fantastické koncerty prodchnuté feedbackovým vazbením jí získaly fanoušky na pěti světadílech, vystoupí poprvé v Praze! Courtney Barnett získala celou řadu ocenění v rodné Austrálii, stejně jako nominace na Grammy a Brit Awards.

V roce 2017 vyšlo skvělé album Lotta Sea Lice, introspektivní deska duetů s Kurtem Vilem, a loni její druhé sólové album Tell Me How You Really Feel.