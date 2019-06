Vítejte v bolestivém světě lásky a nenávisti, nekonečného vyjednávání, okouzlení, slasti a trápení. Dvě ženy - dvě těla kolem sebe v napjaté atmosféře krouží za doprovodu rafinovaného zvuku. Jak „krvavá" bude tahle „Krvavá Mary"?

Performance "Forced Beauty" je inspirována (re)prezentací násilí v našem každodenním životě a mocenskými strukturami ve vztazích. T.I.T.S. konfrontují svou fascinaci násilím a zároveň pracují jak s, tak proti klišé ženskosti. V tomto představení také zkoumají zrcadlové neurony v lidském mozku, které jsou blízce propojeny s divákovou schopností fyzické empatie.



Nela H. Kornetová (CZ/NOR), koncept, choreografie, performer

Lærke Grøntved (DK), choreografie, performer

Heidi Dalene (NOR), scénografie, light design, efekty

Ann Sofie Godø (NOR), scénografie, light design

Jan Hajdelak Husták (CZ/NOR), video design, grafika

Jonas Qvale (NOR), sound design

Mariann Hansen (FO) a Juli Apponen (SWE/FIN), dramaturgická spolupráce