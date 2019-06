Judith Hill (USA)

Americká zpěvačka Judith Hill byla dlouhá léta vokalistkou takových hvězd jako Stevie Wonder, Michael Jackson nebo Prince, který dokonce osobně produkoval její debutové album Back in Time v roce 2015. Poté se vydala na sólovou dráhu se svým vlastním repertoárem a vlastní kapelou a v rámci svého evropského turné zavítá i do klubu Jazz Dock.

Bude prezentovat hudbu z posledního alba Golden Child, které je autobiografické, originální, energické a spojuje prvky funku, soulu, R&B a jazzu. Písně na albu se pohybují od krásných balad až po rychle pulsující funkové groovy. Judith Hill na albu nejen zpívá, ale také nádherně hraje na klavír a kytaru a podílí se z velké části také jako skladatelka a textařka. Na svůj pražský koncert přijede s velmi groovující kapelou: