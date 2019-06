Den umění nevidomých v Praze

Zveme na koncert zrakově postižených umělců, který se koná v rámci festivalu Dny umění nevidomých. Festival se tradičně koná na Moravě, letos slaví již 25. výročí, a tak se pořadatelé rozhodli trochu ho rozšířit i do Prahy, a to do kostela sv. Šimona a Judy. Přijďte se 22. června ve 14 hodin přesvědčit, že hudební talent nezávisí na zraku a zaposlouchejte se do příjemných melodií.

Na klavír zahraje slabozraký Petr Bazala, vystoupí zde také nevidomá zpěvačka Alena Terezie Vítek a na cimbál zahraje Cimbálová muzika Falešnica s nevidomým primášem Radimem Vojtkem. Smyslem akce, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, je propojit svět zrakově postižených a zdravých lidí. Historicky poprvé zde budou také předána ocenění zrakově postiženým, kteří aktivně pomáhají stejně handicapovaným lidem.