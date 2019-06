Závěrečný večírek festivalu ARENA 2019 nabídne kromě živé hudby i taneční parket. V rámci večera vystoupí DJ Jeffology, J.J. Big Band a další. Přijďte se rozloučit s festivalem ARENA 2019 spolu s námi na loď Tajemství!

Samotný start bude provázen sonickým třeskem přetlakovaných trubek o předpokládané síle 105 dB Bluesovy stupnice. Už v této fázi letu zazní úvodní téma Star Wars, a po dosažení letové hladiny se posádka ponoří hluboko na dno úvah o tom, How Deep Is Your Love. V okamžiku, kdy do slunečními větry ošlehaného trupu lodi Tajemství udeří kosmická smršť funku, vyletí teplota v kokpitu prudce vzhůru. Následovat bude extraterestriální párty se skladbami autorů, kteří na Zemi buďto ještě působí (Stevie Wonder, Jan Karez, Axel Rose), případně se už rozhodli k návratu na rodné planety (James Brown, Marvin Gaye, Ludwig van Beethoven, nebo Amy Winehouse). A nedá se zapomenout ani na zpěvačku, která odletěla raketou na Bruno Mars teprve nedávno. A nedá se zapomenout je i název písně, kterou si Špinarka díky long distance komunikátoru Zoom R16 s bandem zazpívá. Jako v Horečce středeční noci se pak zorničky publika rozšíří při pohledu na to, jak si pět saxofonů, rozehrátých na 196° BPM, s beztížnou lehkostí pohrává se supertěžkými materiály dovezenými z poslední mise astronautů, kteří si familiérně říkají Big Phat Band. Před finálním přiblížením na přistání pak už trombony naplno otevřou wasserklapky, aby zpomalily sestup k základně. Po celou dobu letu se o Vás bude starat půvabná palubní asistentka Karolína Vágnerová. Její turbulentní vokální projev, hvězdný repertoir a příjemné vystupování potěší každého držitele platné palubní vstupenky. Vaši bezpečnost ohlídá palubní inženýr, elegantní hudební žonglér, skvělý tenista, vynikající francouzský jazzový a soulový zpěvák a skladatel Hermés Karel a kormidlo bude pevně v rukou držet kapitán, první důstojník a kormidelník v jedné osobě Jan Karez.

Upozornění: po celou dobu plavby je loď ukotvena ocelovými lany k pevné zemi a v kterékoliv fázi letu je možno libovolně nastupovat i vystupovat.