Nenechte si ujít v rámci FESTIVALU ARENA DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ představení Tisíc tuctů.

„Tisíc plat od vajec a jeden dřevěný mužík na cestě plné dobrodružství.“

Rodinné představení – doporučená věková hranice 5 let

Délka představení: 45 min. bez přestávky

Stan Obludárium na Smíchovské náplavce pod železničním mostem

Představení „Tisíc tuctů“ vzniklo před třemi lety jako klauzura a za svou existenci objelo řadu mezinárodních festivalů. Dočkalo se ocenění například na festivalu Skupova Plzeň, a v Srbsku na festivalu loutkového divadla The Golden Sparkle se dokonce dočkalo nejvyššího ocenění Grand Prix.

Zlatá horečka na Aljašce byla jiná než ty ostatní. Kdo chtěl zlato, musel překonat chilkootský průsmyk, přežít několik lavin, neutopit se při plavbě do Dawsonu, nezmrznout v šedesátistupňových mrazech a prokopat se několika metry sněhu, ledu a zmrzlé půdy. Pustit se do takového podniku mohou jen úplní blázni nebo ti, které sžíralo vědomí, že svému životu něco dluží. Proč by se jinak vydávali na výpravu, z níž se jim z každých dvou investovaných dolarů vrátí jeden ve zlatě? Našli se však i tací, kteří nechtěli těžit zlato ze země, ale ze svých bližních.