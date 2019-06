Nenechte si ujít v rámci FESTIVALU ARENA DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ představení Aladin.

„Putování exotickou krajinou za velkým dobrodružstvím.“

Rodinné představení – doporučená věková hranice 6 let

Délka představení: 60 min. bez přestávky

Loď Tajemství kotvící u Smíchovské náplavky

Rodinné divadelní představení „Aladin“ zve do světa příběhů „Tisíce a jedné noci“. Vypráví barvitý příběh chlapce Aladina, který se prolíná s vyprávěním o králi Šahriarovi a statečné a moudré Šeherezádě. Před smysly diváka se rozprostírá cizokrajný a dálkou vonící svět putujících nomádů, moudrých vezírů, tajuplných míst, zahrad a paláců s bohatstvím mocných vladařů a králů. Dospívající chudý chlapec Aladin díky získané kouzelné lampě zázračně zbohatne. S pomocí džina, který splní každé jeho přání, se stane majitelem nádherného paláce, do kterého přivádí i svoji novou lásku – princeznu Badralbudur. Štěstí, ke kterému mu dopomohla kouzla a moc lampy se však zdá být prchavé a nejisté. V souboji s mocným kouzelníkem, který o lampu od začátku příběhu usiluje a hodlá se jí za každou cenu zmocnit, se přeci jen musí mladý Aladin nakonec spolehnout na to, co mu žádná kouzla nemohou zajistit – svou odvahu, lásku princezny Badralbudur a věrnost malého velblouda, přítele, se kterým se během svého putování potkává.

Matěj Forman spolu s autorským týmem vytvořil magické představení, kde pomocí loutek, stínohry, výtvarné dekorace i působivého hlasu a hudby ožívají karavany velbloudů, otevírají se brány velkolepého paláce a pod nebem plným hvězd se rozprostírá nedozírná krajina pouště. Toto rodinné představení hledá všemožnými prostředky způsob, jak přenést dětské i dospělé diváky do míst, kde na samé hranici fantazie začíná cesta a na ní velké dobrodružství.