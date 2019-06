Dan Vojtěch / Sportovní fotografie

Po první instaxové výstavě již přichází na řadu další. Připravujeme výstavu Dana Vojtěcha a jeho Sportovní fotografie ve spolupráci se společností FOMEI!

Dan Vojtěch:

"Blesk! První vzpomínka - držím otcův starý fotoaparát a nemůžu se zbavit dojmu, že mě ta věc magicky přitahuje. Koupil jsem si první film. Černobílý. A už mě to nepustilo. Jakmile jednou založím film, není cesty zpátky.

Cvak! Stojím v Arizonské poušti, slunce zapadá, stíny se prodlužují a na obří skok se řítí budoucí zlatý medailista X-Games Libor Podmol. Už dva měsíce ve Spojených státech fotím nejlepší freestyle motokrosaře světa. Z cesty vznikne dokument Tomorrow Will Be Better, který jde o dva roky později do americké distribuce.

Blesk! Jsem vzhůru nohama. Sedím přikurtovaný v sedačce speciálu XA42 české akrobatické skupiny Flying Bulls. Fotím letadla z letadla. Kdesi v dálce slunce padá do mraků. Přivírám oči. Využívám dálkově odpalované blesky. I přes vzrušení z rychlosti a odstředivé síly je to nekonečně uklidňující.

Cvak! V Hong-Kongu přebírám cenu za první místo soutěže Red Bull Illume v kategorii New Creativity. Kreativními projekty se zabývám celý život a zdá se, že se to díky fotce s dvojnásobným mistrem světa ve Four Crossu Tomášem Slavíkem konečně vyplatilo. Černobílá zvětšenina je vystavena na Avenue of Star v Hong-Kongu a pak putuje po dalších slavných místech na celé planetě.

Blesk! Náměstí vlajky v Baku, Azerbajdžán. Nebeské ticho prořízne monopost F1 RB7 Davida Coultharta. Je tu jen on, jeho tým, já a můj Nikon. O něco později 13ti násobného vítěze Grand Prix fotím ve večerním obleku se sklenkou whisky - jak jinak než skotské.

Cvak! „Všichni na svých místech, jdeme na věc!” hlásím do vysílačky. Špičkový pilot a vítěz nejrychlejšího motor sportu Red Bull Air Race Martina Šonka rovná křídla svého letounu a jen pár metrů nad zemí v plné rychlosti prolétne kolem lesu světel, které jej ve zlomku vteřiny ozáří a zapíšou na čip mého přístroje. Po několika pokusech jsem konečně spokojený. „Dobrá práce! Martine, můžeš přistát!”

Blesk! Je teprve šest hodin ráno a Pražský hrad se probouzí do letního dne. Nejlepší cliffdiver světa Orlando Duke z Kolumbie balancuje na vrcholu pouličního osvětlení, z nějž se ve vteřině vrhne do šestnáctimetrové hloubky, aby po několika saltech protnul hladinu řeky Vltavy. Vznikne z toho dokonalá sekvence.

Cvak! Na ledovci Hardangerjøkulen na náhorní plošině, kde se natáčely dvě epizody Star Wars, fouká vítr. Nejlepší kiteři světa se prohánějí po planině. Vrtulník mě vysazuje na planině a jde se na věc. Člověk si nevybírá destinace - pošlou vás tam.

Blesk! Jsem v New Yorku na pracovním pohovoru. Fotoeditor časopisu Sports Illustrated listuje mým portfoliem a zastaví se u fotky s Martinem Šonkou. „Tuhle znám!” Mám pocit, že moje práce dostává smysl.

Cvak! Na sqashi během studia na Reklamní fotografii na Univerzitě Tomáše Bati se mi líbí jedna dívka. Domlouvám s ní focení. O několik let si Michaelu beru za ženu a máme spolu syna Matyáše a Jáchyma.

Fotil jsem zakázky pro Maxim, Netflix, Red Bull nebo Nikon, reklamy pro Umbro, Pilsner Urquell, Radegast, Birell neboT-Mobile, pracoval jsem se scénáristou filmu Tři dny Kondora Lorenzo Semple Jr., před objektivem mi stáli sportovci jako fotbalový golman Čech, FMX jezdec Podmol, běžkyně Hejnová, kajakář Hradílek, kanoista Fuksa, veslař Synek, oštěpařka Špotáková nebo snowboardisti Samková, Černík a Pančochová…"