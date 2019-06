Praha Žije Hudbou je ten největší festival v ulicích Prahy. Hudbu, tanec, nový cirkus a divadlo má Uličník moc rád. Letos již počtvrté.

Uličníkovi jde o jedinou věc! Vlastně to jsou tři věci:

1. CHCE si užívat života v ulicích, parcích a náměstích Prahy,

2. CHCE co nejširší veřejnosti ukázat v co nejlepším světle, že umění patří do ulic,,

3. CHCE zlepšit podmínky pro pouliční vystupování.

Proto letošní ročník pouličního festivalu Praha Žije Hudbou nabídne od pátku 7. do soboty 8. června 2019 přes 500 koncertů a 200 umělců na více než 50 místech Prahy!

PROGRAM najdete najdete zde

Vladimir 518 Vladimir 518 je jeden z nejdéle působících rapperů české hip hop scény, člen skupiny PSH a zakladatel labelu Bigg Boss. Spolu s PSH vydal dvě dlouhohrající desky, split singl s Indy

N.O.H.A. N.O.H.A. aneb Noise Of Human Art je kosmopolitní kapela, která se na hudební scéně pohybuje již od roku 1995 pod taktovkou bandleadera Philipa Nohy (původem z Prahy), s vlivem výjimečného MC Chevyho z New Yorku. Ti provázejí projekt...