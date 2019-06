Letní shakespearovské slavnosti - Večer tříkrálový Praha

PREMIÉRA LETNÍCH SHAKESPEAROVSKÝCH SLAVNOSTÍ 2016

„Žije-li láska z hudby, hrajte dál!“

Shakespearova sváteční komedie

Shakespeare hru napsal pravděpodobně v roce 1601, tedy přibližně v době, kdy napsal Hamleta a byl na vrcholu svých tvůrčích sil. Večer tříkrálový byla komedie spjatá s oslavami, se svátečním „převráceným“ světem příznačným pro středověké a renesanční svátky bláznů.

A blázny a jejich rozvernými kousky se tato komedie hemží. Výstřední a elitářský Orsino, opojený hudbou a svými city, zamilovaný do podobně sebestředné krásky Olivie a mezi nimi Viola, trosečnice převlečená za muže, která touží po Orsinovi a přitom je sama předmětem Oliviiny slepé touhy. Věčně rozjařený Tobiáš Říhal tahá peníze z Ondřeje Třasořitky a slibuje mu svou neteř Olivii. Se služkou Marií a bláznem z povolání jménem Feste strojí vtipné a dost kruté léčky na samolibého Malvolia, který, podobně jako ostatní, podlehl klamnému příslibu lásky.

Smích, hudba a moře. Moře, které vyvrhlo Violu, moře, které je ve své stálé proměnlivosti obrazem neuchopitelnosti a neukojitelnosti lidské touhy.

Jsi, lásko, chtivá, lačná jako moře,

co všechno pozře. Cokoli však pojmeš,

ať by to bylo cenné navýsost,

proměníš ihned v pouhopouhé nic.

Z tolika přeludů je živa láska,

že sama je svým vlastním přeludem.

Orientační délka představení:

2 hodiny 15 minut (1´15 / přestávka / 1´00), konec cca 23:10

OBSAZENÍ

ORSINO Tomáš Měcháček

VIOLA Monika Timková

SEBASTIAN Ondřej Rychlý

OLIVIE Kamila Trnková

MARIE Nela Boudová

PAN TOBIÁŠ ŘÍHAL Václav Kopta / Milan Šteindler

PAN ONDŘEJ TŘASOŘITKA Josef Carda

MALVOLIO Martin Pechlát

ŠAŠEK FESTE Petr Stach

ANTONIO Vilém Udatný

KAPITÁN & KNĚZ Jan Novotný

CURIO Lukáš Pečenka

VALENTIN Daniel Krejčík

PRVNÍ STRÁŽNÝ & SLUHA Vojtěch Vodochodský

DRUHÝ STRÁŽNÝ Václav Švarc / Vladimír Pokorný

ORSINOVI HOSTÉ Andrea Daňková

Kamila Janovičová

Beáta Kaňoková

Anna Kotlíková

Jana Kotrbatá

Vladimír Pokorný

Václav Švarc

Vojtěch Vodochodský

HUDEBNÍCI Vojtěch Libich Marek Mik Daniel Šubrt