Víkend otevřených zahrad - Barokní zahrada U Cenzorů

Ta zahrada byla kouzelná. Břečťan šplhající po fasádách domů a obepínající dvoreček jako dlaň. Dvě sochy, tváře napůl ukryté za cáry zeleně. Stromy, keře a květiny, nasázené tak, jak zrovna byly. Pítko pro ptáky vyrobené z trubky a starého lavoru. A za tím vším sen člověka, který touží znovu vybudovat to, co bylo jen nakratičko. Ale bylo to krásné. Vítejte v barokní zahradě domu U Cenzorů.

Doprovodné akce

Sobota od 14:00 - Koncert barokní hudby - Barokní tóny zazní v barokní zahradě a Vy se tak budete moci opravdu přenést do dob, kdy zde zahrada pod taktovkou vrchního Cenzora města Prahy vznikla - do konce 18. století.

Vstupné 20,- (slouží na pokrytí hudebního doprovodu vzhledem k akci pořádané studenkou)