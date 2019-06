Injury Reserve v Praze

Tracky alternativního rapového tria z Arizony Injury Reserve v sobě mají to nejlepší ze zlaté éry hip-hopu. Dvojice rapperů (Stepa J. Groggs a Ritchie With a T) svou dikcí dá vzpomenout na legendární Tribe Called Quest, přitom beaty od producenta Parkera Coreyho mixují to nejodvážnější ze současné scény. Vedle témat každodenního života rapují o institucionalizovaném rasismu nebo neduzích hudebního průmyslu. Letos vydali eponymní debutovou desku, na které hostují i Aminé, Jpegmafia nebo Rico Nasty. Magazín Pitchfork o desce napsal, že je plná produkce posouvající hranice a hravých anarchistických slok. Support: Taylor Skye.

Vstupenky jsou v prodeji od 7. června 2019.