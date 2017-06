V inscenaci Cocktail 012 - The Best of představujeme divákům průřez repertoáru Laterny magiky ze současnosti i minulosti formou nejoblíbenějších scének z různých titulů. Komponovaný večer je reprezentativní přehlídkou nejrůznějších témat a uměleckých postupů, které Laterna magika využívá, a umožňuje divákovi, aby se s nimi seznámil a některá představení třeba navštívil v jejich celovečerní podobě. Uvádíme ukázky z minulosti (např. Krkolomná jízda z Variací 1963) i současných projektů (Casanova, Graffiti, Legendy magické Prahy).

Součástí je také krátká revue Code 58.08, kterou Laterna magika oslavila v roce 2008 50. výročí svého založení. Code 58.08 je malou podívanou na to, jak se film a digitální technologie mohou jednou rozvinout spolu s taneční složkou v rukou mladé generace. Nechybí retro taneční výstup, pohled do zákulisí a malá prohlídka míst spojených s Laternou magikou a jejím působením, která diváci projdou spolu s ústřední dvojicí tanečníků.

Délka představení: 1 hodina 40 minut, 1 přestávka

Námět: Václav Janeček

Dramaturgie: Václav Janeček

Režie: Jan Loukota

Střih: Jan Loukota

Kamera: Jan Loukota

Hudba: Stanislav Abrahám

Sound-design: Stanislav Abrahám

Scéna: Miloslav Heřmánek

Kostýmy: Jarmila Konečná, Pavel Knolle, Roman Šolc, Šárka Polak Hejnová, Jan Skalický, Pavel Ivančic