Steve Reich: Patterns

Nový program slovenského souboru Cluster ensemble s názvem PATTERNS nabízí hudebně–taneční–světelnou performance sestávající ze vzácně hraných kompozic amerického skladatele Steve Reicha Four Organs, Phase Patterns a kultovního díla Music for Pieces of Wood. Jedná se o silně kontrastní skladby z období, v němž Reich výrazně experimentoval s novými možnostmi akustických a elektronických nástrojů. Pohybová a světelná složka nabízí minimalistickou interpretaci Reichových hudebních struktur; vychází z interakce tanečníků, světel a hudby. Společným jmenovatelem je zde hlavně rytmus, ale i akcenty a pulzace.

Obsazení:

Cluster Ensemble (Bratislava)

Zuzana Biščáková, Fero Király, Dalibor Kocián, Lenka Novosedlíková, Ivan Šiller – elektrické varhany, ozvučná dřívka

Představení se koná v rámci projektu Opera Nova 2019, který probíhá ve dnech 23. 6. – 27. 6. 2019.

Koncept a režie: Petra Fornayová, Fero Király, Ivan Šiller

Choreografie: Petra Fornayová

Světelný design: Fero Király