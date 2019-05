Cyklus ředitelé ND

Zahajujeme cyklus mimořádných přednášek a doprovodných programů, který vzniká ve spolupráci ND+ s Nadací Život 90.

Prof. Jan Císař představí éry jednotlivých ředitelů ND. Díky Archivu ND nahlédneme do knihy pamětí prvního ředitele ND F.A.Šuberta, jeho rukopisů, scénářů a archiválií k divadelním vlakům, jejichž vypravení F. A. Šubert organizoval. Na přednášku naváže o týden později doprovodný program. Nabídne návštěvu historické ředitelny ND a výklad u jednotlivých bust významných osobností z doby konkrétního ředitele přímo v historické budově ND.