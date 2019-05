Tenhle list ať se mi schová

Petřínská socha Karla Hynka Máchy se stane aktérem site-specific taneční performance, ovšem ne jako předmět naivně romantizujících klišé, ale jako symbol vzpoury vůči konvenčnímu vidění romantického básníka.

16. června 2019 v rámci programu PQ 2019 11.00 a 16.00 hodin

Socha K. H. Máchy na Nebozízku, Petřínské sady

Vstup zdrarma

Mácha je romantický básník, národní hrdina, jeho Máj je jedna z nevydávanějších českých knih. Jakého Máchu bychom ale viděli a vnímali, kdybychom neznali jen to obligátní „Byl pozdní večer – první máj…“, ale poznali ho se všemi jeho lidskými slabostmi, byl by stále hrdinou na piedestalu? Hrdinové, bájně očištěni od nánosu obyčejné lidskosti, jsou variantou ideálu, ale možná by Mácha přeci jen zůstal hrdinou, i kdyby byl „jen“ variantou reality.

Centrem a východiskem site-specific projektu z cyklu Tanec v galerii, který realizuje Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy, je bronzová socha Karla Hynka Máchy v Petřínských sadech na Nebozízku. Tento bronzový pomník zakladatele moderní české poezie vytvořili v letech 1910 až 1912 sochař Josef Václav Myslbek a architekt Antonín Balšánek. Místo, které je synonymem pro romantická setkání párů každého věku, bylo vybrané i pro jeho blízkost k domu u Bílého orla, kde se Mácha v pátek 16. listopadu 1810 narodil.

„Ještě vidím toho zvláštního člověka živě před sebou. Jeho přímou postavu prostřední výšky, jeho trochu podlouhlou, snědou tvář aristokratického výrazu, pěkně formovaný nos, jiskrné černé oči, vysoké hladké čelo, černé vlasy a též takové vousy, jimiž – proti tehdejšímu obyčeji – celou bradu a hořejší pysk obrostlé měl. I v obleku jevily sa na něm zvláštnosti. Proti panující módě nosil vždycky černou vestu až nahoru zapnutou, černý šátek na krku beze všech límců, modrý frak se žlutými knoflíky a světločedivé pantalony... Také byl zamilován do pláště světle šedivé barvy s límcem červenou felbou vyloženým a s červenou podšívkou, který jsem mu vlastnoručně zhotovil...“

Jan Kaška, Ze zápisků starého komedianta

Koncept, choreografie: Petra Fornayová

Tvorba, performance: Helena Ratajová

Odborná konzultace:Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D., kurátor sbírky veřejné plastiky

Délka představení: 30 min

Petra Fornayová je režisérka, choreografka, interpretka, herečka a publicistka. Vytvořila řadu autorských divadelně-tanečních představení, spolupracovala s mnoha choreografy, režiséry a hudebníky. Její autorská představení byla uvedena na festivalech v Čechách, na Slovensku i jinde po Evropě. Spoluzaložila divadlo A4, založila a řídí festival NuDance Fest a je členkou redakční rady magazínu pro současné umění VLNA. Za roli ve filmu Juraje Lehotského Nina byla nominována na cenu Slnko v sieti 2018.

Cyklus Tanec v galerii charakterizuje interdisciplinární spolupráce mezi tancem a výtvarným uměním, kdy má návštěvník příležitost nahlédnout na výtvarná díla a témata, která přináší, nově a prostřednictvím nezvyklých výrazových prostředků. Cyklus sleduje mimo jiné přesvědčení, že tanec je umění přístupné každému, ať už se s ním setká v divadle nebo v nečekaných souvislostech ve veřejném prostoru. Na druhou stranu se tanec v tomto pojetí stává nástrojem nového způsobu vnímání expozic.