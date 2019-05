The “Bohemia After Dark” Project – Tribute to the Giants of Bop (UK/CZ) Nový pražský mezinárodní projekt věnovaný klasickým nahrávkám, ale zejména zanedbaným klenotům z repertoáru bebopové revoluce 40. let až po vznik takzvaného cool jazzu a hard bopu raných padesátých let, na základě kariéry a diskografie Kennyho Clarka, průkopníka moderního stylu hraní na bicí soupravu.

Více informací o akci The “Bohemia After Dark” Project – Tribute to the Giants of Bop (UK/CZ) na www akce