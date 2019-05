The Asteroids Galaxy Tour v Praze

Kodaňská popová kapela The Asteroids Galaxy Tour se vrací do Prahy, a to 7. listopadu, kdy zahraje v Lucerna Music Baru. Kapela oslaví 10 let od vydání svého debutového alba Fruit řadou malých klubových koncertů po celé Evropě. Se svým retro futuristickým nepředvídatelným zvukem si album rychle získalo fanoušky po celém světě a v mnoha zemích zaznamenaly úspěchy v hitparádách. S působivou živou show se kapela brzy stala jedním z nejčerstvějších a nejzajímavějších vystoupení v Evropě.

Turné k 10letému výročí bude návratem na mezinárodní scénu po 4 letech. Všechny koncerty se budou konat v malých a intimních klubech s omezenou dostupností vstupenek.