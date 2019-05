Lucky Chops v Praze

Funková parta Lucky Chops, která dává nový život dechovým nástrojům a svůj neuchopitelný hudební mix šíří od roku 2006, kdy se během studií v New Yorku dala pětice dohromady, vystoupí v Praze. Dne 21. října 2019 představí v Lucerna Music Baru svou první oficiální desku nahrávanou v profesionálním studiu. Podle všeho je album hotové a mělo by vyjít co nevidět.

Lucky Chops o sobě dali poprvé vědět díky coverům hitů od Adele, Beatles nebo Ariany Grande.