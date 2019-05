Bojovka správného rozhlasáka!

Speciální uvedení interaktivní divadelní bojovky festivalu VyšeHrátky v zahradě budovy Českého rozhlasu v Karlíně! Čeká na vás šest interaktivních stanovišť plných akčních úkolů s rozhlasovou tématikou. Dozvíte se zajímavé informace z historie, ale i praxe rozhlasu. Rozhlasové vysílání je moc užitečná věc, která nám přináší informace, vzdělání i zábavu. V jakém státě na to přišli jako první a čím začalo první rozhlasové vysílání u nás? Práce reportéra může být pořádná fuška a co teprve když musí připravit poutavou zprávu do vysílání. Co všechno kromě zpráv si vlastně můžeme v rozhlase poslechnout? A co když se rozbije mikrofon a za chvíli se jede na živo?

Bojovka je pro zájemce otevřena od 14 do 17 hodin. Není potřeba přijít v přesném čase začátku, hrát je možné začít kdykoliv, ale je třeba počítat s časem na hru alespoň 60 minut.

Pro děti ve věku 3. – 8. třídy ZŠ a jejich rodiče.

Partnerem akce je Regina DAB Praha.