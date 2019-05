Sean Koch v Praze

Jihoafrický surfer a zpěvák Sean Koch má za sebou úspěšný rok a nyní se vrací do Evropy se svojí debutovou deskou 'Your Mind Is A Picture'. Připravte se na živé vystoupení, které je potěchou pro uši, ale je i ryzí a povznášející jako paprsky jihoafrického slunce. Stejně tak vás zahřeje celá kapela Seana Kocha!