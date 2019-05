Zbigniew Namyslowski Quintet (Polsko)

Zbigniew Namysłowski je polský jazzový alt saxofonista, který letos, 9. 9. oslaví své 80. narozeniny. Přijal naše pozvání a o svůj neutuchající hudební temperament se přijede podělit s pražskými posluchači právě 9.9.2019 do Novoměstské radnice. V minulosti v Praze vystupoval několikrát, naposledy v roce 2008

Vystudoval obor klavír na Základní hudební škole v Krakově. Po přestěhování do Varšavy v roce 1954 pokračoval ve vzdělávání na Střední hudební škole ve třídě violoncella. Jako jazzový klavírista debutoval v roce 1955 v kapele Five Brothers, vytvořené ve studentském klubu Hybrydy.

O rok později nastoupil do skupiny amatérských dixielendů Mieczysław Wadecki jako trombonista a poté se přestěhoval do skupiny moderních dixielanderů pianistky Witold Krotochwila. V roce 1957 se stal violoncellistou kapely Krzysztof Sadowski - Modern Combo, s níž vystupoval na Jazz festivalu v Sopotech. V roce 1958 se vrátil k hraní na pozoun a začal pracovat s kapelou Hot Club Melomani, se kterou se zúčastnil historické události, která byla prvním jazzovým koncertem v Národní filharmonii ve Varšavě. Podílel se také na prvním poválečném odchodu polských jazzmenů do západní Evropy. V následujících letech spolupracoval s takovými známými skupinami, jako jsou Polish All Stars, Modern Dixielanders, Traditional Jazz Makers, New Orleans Stompers, Modern Jazz Group.

V roce 1960 opustil tradiční jazz. Začal hrát na alt saxofon, který brzy se stal jeho hlavním nástrojem. Do roku 1963 byl spojen se skupinou The Wreckers Andrzej Trzaskowski, se kterou se vydal na první koncerty polské jazzové kapely ve Spojených státech a v roce 1962 se zúčastnil prestižního festivalu v Newportu. Současně realizoval vlastní umělecké plány. V roce 1961 vytvořil svou první významnou kapelu Jazz Rockers a v dalších letech pak další (hlavně kvartety a kvintety), kde spolupracoval s takovými jazzmany jako Włodzimierz Gulgowski, Tadeusz Wójcik, Czesław Bartkowski, Adam Matyszkowicz, Janusz Kozłowski, Roman Dyląg, Jon Christensen, Stanisław Cieślak Tomasz Szukalski, Paweł Jarzębski, Kazimierz Jonkisz, Wojciech Karolak, Sławomir Kulpowicz, Janusz Stefański, Kuba Stankiewicz, Darek Oleszkiewicz, José Torres, Janusz Skowron, Zbigniew Wegehaupt a Cezary Konrad, později také Leszek Możdżer.

V roce 1978 odešel do Spojených států, kde koncertoval hlavně s Michałem Urbaniakem a Urszulou Dudziakem. O dva roky později se vrátil do země. Hrál v Jazzovém studiu Polského rozhlasu, Asociace pravého stvoření "Chałturnik", skupiny Jana Ptaszyna Wróblewského, spolupracoval s kapelou Novi Singers na turné do Indie, Nového Zélandu a Austrálie, se skupinou Niebiesko-Czarni a Niemen Enigmatic. Se svými vlastními kapelami koncertoval na nejvýznamnějších jazzových festivalech v Polsku i v zahraničí Zúčastnil se téměř všech festivalů Jazz Jamboree. Vystupoval ve všech evropských zemích i v USA, Kanadě, Indii, Austrálii, Novém Zélandu, Izraeli, Kubě, Mexiku, Brazílii, Kuvajtu a Jižní Africe.

Zbigniew Namysłowski se podílel na kompoziční práci od šedesátých let a jeho diskografie obsahuje přes 30 originálních alb, z nichž mnohé byly publikovány v zahraničí. Taková alba jako "Winobranie" nebo "Kuyaviak Goes Funky" se stala jazzovým hitem a byla uznána časopisem "Jazz Forum" jako alba všech dob polského jazzu. Jeho album "Lola" z roku 1964 je prvním nahrávkou polského jazzu, která se objevila mimo Polsko.

Rád kombinuje jazz s etnickou a klasickou hudbou. Je autorem i takové písně jako "Piątawka", "Siódmawka", "Zabłąkana ewowiecka", "1.2.3.4 ...", "W mi mi", "Bop-Berek", "Der Schmalz Tango", "Jasmin Lady", "Double Trouble Blues", "Western balada", "Quiet Afternoon", "Prodejte mi vítr."