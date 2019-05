Hollywood Night — závěrečná noc

Již po patnácté přichází oblíbená Hollywoodská noc s Carlem Davisem. Můžete se těšit na skvělou sopranistku Lenku Máčikovou, která připomene oscarový snímek Tři billboardy za Ebbingem, David Kraus Vás pak svým osobitým hlasem vrátí do sedmdesátých let, k Alainu Delonovi z filmu Kdo nastaví kůži. Seriály Most, Narcos a Vraždy v Midsomeru, Sherlock Holmes: Hra stínů, Všechny prachy světa – i to jsou některé novinky, které letos zazní na závěrečné noci Prague Proms.