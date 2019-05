Program

Anthem of Praise,

Richard Smallwood

Hosanna!, Kirk Franklin

Blessings of Abraham,

Donald Lawrence

Total Praise, Richard Smallwood

There Is A Balm In Gilead,

Raymond Wise

Healing, Richard Smallwood

Every Praise, Hezekiah Walker

Even Me, Doris Jones Wilson

Even Me, Michael Reid

Účinkující

Candace Potts,

Merkell Williams,

Darius Coleman,

William Ramsey,

LaVonte Heard, sólový zpěv

Jeremy Winston, dirigent

Český národní symfonický orchestr