100 let waldorfských škol

Program:

Smíšený waldorfský sbor

C. Monteverdi - 2 renesanční skladby

A. Michna z Otradovic - Předmluva, Povolání duchové nevěsty

A. Dvořák, L. Janáček - Dyby byla kosa nabróšená, Slavíkovský polečko, Šípek

A. Dvořák - Hospodine pomiluj ny

J. Dostál - Dobrou noc

J. Dostal, Ch. Morgenstern - Umývání nohou

W. Gneist, J. Dostal Harmonie hvězd

Jerry Estes - Three contemporary latin settings - Kyrie, Adoramus te, Gloria in excelsis

Umělecká eurytmie

Doris Kareva - Kdo světlem žije, báseň

Antonín Dvořák - Dumky trio Andante, op. 90 e moll, 2. věta

Symfonický waldorfský orchestr

(noty arr. Dita Veselá – Hallelujah, Jaroslav Šimůnek - ostatní)

Ch. Gouinguene - Air du Saqueboutier

Marc Antoine Charpentier - Te Deum

J. Ivanovic - Dunajské vlny

spirituál - Go down Moses

G. F. Händel - Arie z opery Xerxes

anonym, arr. Christoph Heidsiek - Blauw Garen en Koperdraad

L. v. Beethoven - Óda na radost

Leonard Cohen - Hallelujah

Účinkující:

Smíšený waldorfský sbor

vystupují žáci středních waldorfských škol a jejich učitelé pod vedením Silvie Schmuckerové a Tsiry Jirout

Smíšený sbor „Naša Dědina“

vystupuje pražský sbor učitelů a rodičů při Waldorfské škole Dědina pod vedením paní Pavly Fendrichové

Umělecká eurytmie

Vystupují žáci pražského waldorfského lycea pod vedením Báry Forbakové a profesionální eurytmistky.

Všewaldorfský symfonický orchestr

vystupuje 80 členný orchestr žáků, rodičů a učitelů z 10 waldorfských škol v ČR pod vedením Jaroslava Šimůnka a Dity Veselé.