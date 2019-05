Infonight - Jak se rekvalifikovat do IT?

Přijďte se dozvědět více o možnostech přeškolit se do IT oboru a kurzu Junior programátora. Čtyřměsíční bootcamp od Green Fox Academy vám může změnit život. Před zásadním rozhodnutím o změně kariéry chce každý pečlivě zvážit své možnosti. Proto děláme vše proto, abychom vám před zahájením každého přijímacího řízení poskytli dostatek příležitostí setkat se s námi osobně, ptát se a podívat se do zákulisí studijního centra. Celá akce bude probíhat primárně v anglickém jazyce. Budou ovšem přítomni i čeští členové týmu, kteří Vám rádi zodpoví vaše dotazy v češtině. Událost je zdarma, ovšem je nutné se předem registrovat.