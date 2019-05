Nejlepší vína z vinařských Čech se sejdou na Novoměstské radnici

Největší degustační výstava vín, která vznikla ve vinařských Čechách, proběhne v pondělí 3. června od 13:30 do 18 hodin v budově Novoměstské radnice v Praze. Všechna z až 150 vystavených českých vín se zúčastnila naší nejvyšší a největší soutěže vín – Národní soutěže vín.

Nevšední degustace, oproti moravským stále ještě poměrně málo známých českých vín, provede návštěvníky víny a vinařskými obcemi celých Čech, od Prahy, přes Karlštejn, Mělník, Roudnici nad Labem, Litoměřice, Velké Žernoseky, Most, Kutná Hora, Kadaň, Benátky nad Jizerou, Ústí nad Labem až po Hradec Králové, Kuks nebo Slaný, tedy místy, která řada milovníků vína s vinařstvím ani spojená nemá. V rámci doprovodného programu se můžete těšit na výstavu „O dějinách vinařství v Čechách“ a prezentaci jednotlivých českých vinorodých měst a obcí. Vstupné činí 150 Kč a jeho součástí bude sklenice a katalog degustovaných vín. Program: 13.30 Otevření mázhausu Novoměstské radnice pro veřejnost 13.35 Slavnostní zahájení panem Stanislavem Rudolfským, předsedou Cechu českých vinařů 13.40 Slovo o Praze 2 a víně od starostky Prahy 2 Mgr. Jany Černochové 13.45 Představení slavné historie českého vína Mgr. Lukášem Snopkem 13.50 100 let od založení VSV Karlštejn Mgr. Zdeňkem Benešem 13.55 Vyhlášení výsledků a předání cen Národní soutěže vinařské oblasti Čechy 18.00 Uzavření bran Novoměstské radnice Národní soutěž vín je nejvyšší oficiální soutěží vín v ČR. Díky vícekolovému hodnocení vyzdvihuje ta nejlepší vína v kategoriích bílá suchá a polosuchá vína, bílá polosladká vína, sladká vína, růžová vína, červená suchá a polosuchá vína, červená polosladká vína a sekty, z nichž ta nejlepší zamíří do prestižního Slonu vín pro následující rok. Více na www.narodnisoutezvin.cz; www.cechcv.cz; www.wineofczechrepublic.cz