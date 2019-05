„I BELIEVE EVEN WHEN HE IS SILENT (VĚŘÍM, I KDYŽ BŮH MLČÍ)“

Jarní koncert ženského komorního sboru Carmina Bohemica a komorního orchestru Concerto Aventino, dirigent Věra Hrdinková a Jakub Kydlíček

Sólisté: Stanislava Mihalcová (soprán) a Sylva Čmugrová (alt)

K. A. Arnesen, E. Ešenvalds, O. Gjeilo, J. Tavener, G. Pergolesi — Stabat Mater