IDER v Praze

IDER se dostaly do povědomí hudebních médií v roce 2016 svým podivným popem a dojemnou skladbou „Sorry“. Na sérii úspěšných singlů navazuje londýnské duo letos v červenci dlouho očekávanou debutovou deskou „Emotional Education“: „Emoční vzdělávání je to, co si navzájem dáváme,“ shodují se obě autorky. Šest let dlouhá kreativní spolupráce spřízněných duší Megan Markwick a Lily Somerville dala vzniknout nahrávce o úzkostech mileniálů, hledání vlastní identity i důležitosti psychického zdraví.

Vstupenky v prodeji od 22. května.