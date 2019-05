Den dětí s Free Cinemou a Muzeem Karla Zemana v Kasárnách Karlín

Na řadu zábavných a inspirativních dílen a workshopů zvou Kasárna Karlín. Jak to fungovalo před vznikem filmu vám ve filmové dílně ukáže Jasmínka s Viktorkou. Vyrobit si můžete vlastní razítka, originální ozdoby do květináčů, nášivku nebo můžete vyzkoušet foťáky, jaké jste ještě neviděli!

Vše zakončíme parádní projekcí snímku Cesta do pravěku, kterou natočil legendární režisér Karel Zeman.



14:00 - 17:00 dílny a workshopy

Výroba vlastních razítek s Helen, Ptačí dílna s Nelkou

Výroba nášivek fotografickou technikou, Malí fotografové ve zkratce

Stánek Muzea Karla Zemana, Lunapark filmových vynálezů s Jasmínkou a Viktorkou



17:00 projekce restaurované verze Cesta do pravěku

Československo, 1955, 93 min

Režie: Karel Zeman



VÝROBA VLASTNÍCH RAZÍTEK S HELEN

Milé děti a jejich rodiče, dnes si vyrobíme vlastní razítka, která si vystřihneme z “moss gumy”. Můžete si vyrobit i vlastní přáníčko.

Pro ty kdož budou tápat a inspirace se jim bude vyhýbat, budou na místě razítka již vyrobená, takže si prostě budou moci již jen “tiskat”. Razítka, která si sami vyrobíte s Vámi poputují do Vašich domovů. Dílna je přístupná každému, ale vzhledem k tomu, že budou přítomny nůžky a lepidlo, je nutné aby menší účastníci dílny měly s sebou svého “bodygárda”.



PTAČÍ DÍLNA S NELKOU

Přijďte, kochejte se, učte se! Inspirací pro mé šperky jsou mi skutečně žijící ptáci! Materiálem dřevěná překližka, akrylové barvy, peří a křišťálová pryskyřice! Dílna, ve které si vy i vaše ratolesti budete moci vymalovat efektní dekoraci do květináče v podobě ptačího zápichu. Malovat se bude akrylovými barvami na dřevěné polotovary doplněné ptačím peřím. Fantazii se meze nekladou. Inspiraci můžete hledat všude kolem vás.



VÝROBEK NÁŠIVEK FOTOGRAFICKOU TECHNIKOU A MALÍ FOTOGRAFOVÉ VE ZKRATCE

Rudé světlo, magický proces, překvapení, to vše nás láká nahlédnout do temné komory, kde se vyvolávají fotografie klasickou metodou. Přijďte si vyzkoušet vyvolat fotografii či obrázek trochu netradičně na textílii a vytvořit si tak jedinečnou nášivku na tričko. Díky barvám dnes již zaniklé značky Inkodye, zvětšeným negativům vybraných fotografií a obrázků a slunečním paprsků si děti vyvolají fotku přímo na kus látky.

Zároveň si můžete vyzkoušet zábavné fotoaparáty značky Lomography a objevit kouzlo analogové fotografie, u které nás láká především samotný proces tvorby. Výsledná fotografie je pak pokaždé milým překvapením. Fotoaparáty jsou jen ukázkou z naší sbírky, kterou nabízíme dětem k volné tvorbě během oblíbeného workshopu Malí fotografové. S lektorkami Free Cinema Terezou a Alexandrou.



LUNAPARK FILMOVÝCH VYNÁLEZŮ S JASMÍNKOU A VIKTORKOU

Víte, jak lidé přišli na to, že se můžou na pohádky také dívat, ne je jenom číst nebo poslouchat? Zjistili, že oči si „pamatují“, co viděly před krátkým okamžikem. Díky tomu se před více než sto lety zrodil film. Vedla k tomu ale dlouhá cesta plná zajímavostí. V lunaparku filmových vynálezů se s nimi seznámíme. A také si vytvoříme vlastní krátké filmové příběhy. Ty budeme potom sledovat za pomoci přístrojů, jako je třeba praxinoskop, zoetrop, ale i na plátně, prostřednictvím laterny magiky.



STÁNEK MUZEA KARLA ZEMANA

Nahlédněte do Muzea Karla Zemana přímo v Kasárnách Karlín! Pro malé dobrodruhy je připraven rébus a po jeho vyluštění získají dárek – volnou vstupenku do Muzea Karla Zemana. Na místě budou k zakoupení i upomínkové předměty s tématikou filmů Karla Zemana.